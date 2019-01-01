"Украинцев используют как рабов": в ООН сообщили плохие новости

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова на сессии Совета ООН рассказала о ситуации с украинскими заключенными на оккупированных территориях, а также политзаключенными и военнопленными украинцами, которых незаконно удерживают в России, передает ONLINE.UA.
Правозащитница подчеркнула, что многих осужденных на территории оккупированного Донбасса оккупанты используют фактически как рабов. Стоит отметить, что случаи жестокого обращения наблюдаются также относительно 70 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
"На момент начала военной агрессии РФ в 2014 году в местах несвободы Луганской и Донецкой областей находилось более 16 тысяч осужденных. Сейчас их подвергают избиениям и жестокому обращению. Медицинская помощь заключенным не предоставляется", – рассказала Денисова в ООН.
Омбудсменка напомнила, что у большинства этих граждан уже закончился срок отбывания наказания, но их не отпускают, а их труд используется как рабский.Ситуация с некоторыми украинскими гражданами в России остается вообще критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества.
"Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии. Трое раненых военнопленных моряков: Андрей Артеменко, Андрей Ейдер и Василий Сорока требуют квалифицированного медицинского лечения", — говорит Денисова.
Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.