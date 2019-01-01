"Украинцев используют как рабов": в ООН сообщили плохие новости

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Украинская омбудсвумен Людмила Денисова на сессии Совета ООН рассказала о ситуации с украинскими заключенными на оккупированных территориях, а также политзаключенными и военнопленными украинцами, которых незаконно удерживают в России, передает ONLINE.UA.

Правозащитница подчеркнула, что многих осужденных на территории оккупированного Донбасса оккупанты используют фактически как рабов. Стоит отметить, что случаи жестокого обращения наблюдаются также относительно 70 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.