Почему люди изменяют - 5 самых распространенных причин

По мнению американских психологов, частично неверность можно объяснить генетической предрасположенностью, но кроме этого есть еще много других причин, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.
Исследователи рассказали о 5 самых распространенных причинах, которые могут спровоцировать измену.
Религиозность. Верующие люди менее склонны к изменам, чем атеисты. Эта связь особенно сильно проявляется у женщин, которые вышли замуж недавно.
Разница в прибыли. Мужчины и женщины, которые зарабатывают меньше своих партнеров, более склонны к неверности. При этом чем меньше он зарабатывает по сравнению с вами, тем более вероятна измена с его стороны. Правда, в случае с мужчинами здесь есть нюанс: чем больше заработают – тем меньше изменяют, пока уровень заработка не составляет 70% от семейного бюджета. На этой отметке вероятность измены почему-то резко возрастает.
Приближение юбилея. Анализ данных Ashley Madison – сайта онлайн-знакомств для женатых – показал, что женатые мужчины чаще ищут отношения на стороне накануне юбилея. Что интересно, эта закономерность справедлива и для женщин.
Неуверенность в партнере. К сексу на стороне человека могут подтолкнуть сомнения в чувствах партнера. Это лишний повод чаще открыто обсуждать ваши отношения.
Симуляция оргазмов. Девушки, которые притворяются удовлетворенными в постели, чаще предают. И опять же, это повод чаще говорить откровенно.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что светская львица и известная модель Ким Кардашьян призналась, что на самом деле стесняется говорить о сексе, поскольку является очень консервативной женщиной. Звезда пояснила, что на публике ей приходится одевать маску "дикой и гордой" женщины, но это только образ.