Почему люди изменяют - 5 самых распространенных причин

Почему люди изменяют - 5 самых распространенных причин

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Фото: flickr.com

По мнению американских психологов, частично неверность можно объяснить генетической предрасположенностью, но кроме этого есть еще много других причин, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

Исследователи рассказали о 5 самых распространенных причинах, которые могут спровоцировать измену.

Религиозность. Верующие люди менее склонны к изменам, чем атеисты. Эта связь особенно сильно проявляется у женщин, которые вышли замуж недавно.

Разница в прибыли. Мужчины и женщины, которые зарабатывают меньше своих партнеров, более склонны к неверности. При этом чем меньше он зарабатывает по сравнению с вами, тем более вероятна измена с его стороны. Правда, в случае с мужчинами здесь есть нюанс: чем больше заработают – тем меньше изменяют, пока уровень заработка не составляет 70% от семейного бюджета. На этой отметке вероятность измены почему-то резко возрастает.

Приближение юбилея. Анализ данных Ashley Madison – сайта онлайн-знакомств для женатых – показал, что женатые мужчины чаще ищут отношения на стороне накануне юбилея. Что интересно, эта закономерность справедлива и для женщин.

Неуверенность в партнере. К сексу на стороне человека могут подтолкнуть сомнения в чувствах партнера. Это лишний повод чаще открыто обсуждать ваши отношения.

Симуляция оргазмов. Девушки, которые притворяются удовлетворенными в постели, чаще предают. И опять же, это повод чаще говорить откровенно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что светская львица и известная модель Ким Кардашьян призналась, что на самом деле стесняется говорить о сексе, поскольку является очень консервативной женщиной. Звезда пояснила, что на публике ей приходится одевать маску "дикой и гордой" женщины, но это только образ.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: отношения, измена, психология, невірність
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