Почему люди изменяют - 5 самых распространенных причин

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По мнению американских психологов, частично неверность можно объяснить генетической предрасположенностью, но кроме этого есть еще много других причин, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

Исследователи рассказали о 5 самых распространенных причинах, которые могут спровоцировать измену.

Религиозность. Верующие люди менее склонны к изменам, чем атеисты. Эта связь особенно сильно проявляется у женщин, которые вышли замуж недавно.