Ушел из жизни легендарный композитор и обладатель четырех Оскаров

Андре Превін (фото — flickr.com)

Вечером 28 февраля в своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке ушел из жизни легендарный композитор и обладатель 4 Оскаров Андре Превин. Ему было 89 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Еще в далеком 1947 году он начал писать музыку для голливудских фильмов. В течение карьеры Превин четыре раза удостаивался премии "Оскар".

Как известно, самые престижные награды он получил за работу над музыкой к фильмам "Жижи", "Порги и Бесс", "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди". Все они вышли на экраны в 1950-1960 годах.

"Превин также завоевал десять статуэток "Грэмми" и был почетным рыцарем Британской империи за заслуги в музыке. В 1969 году Превин стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, в разные годы композитор возглавлял оркестры Хьюстон, Питсбург, Лос-Анджелеса и Осло", — сказано в сообщении.

Что интересно, легендарный композитор за свою жизнь был женат пять раз. Его избранницами стали — актриса Миа Фэрроу и немецкая скрипачка Анне-Софи Мутер. Превин воспитал четырех сыновей и две дочери. Еще четверых детей он усыновил.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 февраля ушел из жизни известный украинский композитор Левко Колодуб, которого называли певцом украинской души.