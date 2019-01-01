В Украине нашли путь выхода из исторического конфликта с Польшей

В Украине нашли путь выхода из исторического конфликта с Польшей

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Фото: racurs.ua

Официальный Киев заявил о необходимости одновременных действий Украины и Польши в направлении решения исторического конфликта между странами. С даным заявлением выступил министр иностранных дел Павел Климкин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

Он считает, что возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях. Украинский дипломат подчеркнул, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать положительные жесты.

"Украина положительно восприняла решение Конституционного суда Польши, который отменил поправку к Закону об институте национальной памяти, что касается украинского национализма. Это создает положительный контекст. Очевидно следующим этапом должно стать возобновление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Но Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши", — сказал министр.

Глава МИД заявил о необходимости действий с двух сторон.

"Я думаю, что такой сценарий возможен", — сказал Павел Климкин и добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.

Как известно, 2 года назад Украина запретила эксгумацию польских жертв. Это стало ответом на демонтаж памятника УПА в Грушовичах возле Перемышля, который польские власти назвали незаконным.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Польша, исторический конфликт, відносини
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