"Раскольники остаются раскольниками": еще одна церковь набросилась с обвинениями на ПЦУ

В Сербской церкви заявили, что не признают Православную церковь Украины канонической и добавили, что ее представители являются "раскольниками". Кроме того, священнослужители отметили, что УПЦ МП – является единственной канонической церковью на территории Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Сербская православная церковь не признает в качестве "автокефальной церкви Украины" провозглашенную, но с канонической точки зрения, несуществующую, а на деле – насильно навязанную, искусственную "конфедерацию" украинских раскольнических группировок", — сказано в заявлении.

Стоит отметить, что в документе содержатся фразы о том, что "раскольники остались раскольниками", и "один раз раскольник – раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния".

"Единственной церковью, которую Сербская церковь знает и признает, является каноническая Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", – сказано в сообщении.

Сербская православная церковь "просит и умоляет" Константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения, чтобы восстановить "благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава ПЦУ, митрополит Епифаний заявил, что оптимистично настроен относительно признания Православной церкви другими церквями.