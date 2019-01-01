"Никто тебе не поможет": неизвестный напал на украинскую певицу Злату Огневич - видео

Злата Огнєвич (фото — facebook.com)

В Киеве неизвестный мужчина совершил нападение на популярную украинскую певицу Злату Огневич — это произошло прямо возле ее дома. Преследователь угрожал артистке "не отстать от нее никогда в жизни". Об инциденте Злата рассказала на своей странице в Instagram-Stories, передает ONLINE.UA.

Певица призналась, что не знает, как себя защитить и что делать дальше, поскольку преследователь знает ее адрес. В коротких роликах певица рассказала, что на нее напал мужчина возле ее дома. По словам звезды, она ждала и боялась этого, ведь длительное время получала угрозы от преследователя.