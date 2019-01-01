"Никто тебе не поможет": неизвестный напал на украинскую певицу Злату Огневич - видео

"Никто тебе не поможет": неизвестный напал на украинскую певицу Злату Огневич - видео

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Злата Огнєвич (фото — facebook.com)

В Киеве неизвестный мужчина совершил нападение на популярную украинскую певицу Злату Огневич — это произошло прямо возле ее дома. Преследователь угрожал артистке "не отстать от нее никогда в жизни". Об инциденте Злата рассказала на своей странице в Instagram-Stories, передает ONLINE.UA.

Певица призналась, что не знает, как себя защитить и что делать дальше, поскольку преследователь знает ее адрес. В коротких роликах певица рассказала, что на нее напал мужчина возле ее дома. По словам звезды, она ждала и боялась этого, ведь длительное время получала угрозы от преследователя.

По словам Огневич, ее спас водитель, который находился рядом. Нападение произошло в четверг, 28 февраля вечером, когда Злата возвращалась с концерта.

Кроме того, артистка Огневич опубликовала ролик, на котором запечатлен, по ее словам, преследователь. В видео он говорит, что "никогда не отстанет от певицы и никто ей не поможет".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная украинская певица Злата Огневич решила принять участие в популярном челлендже #10yearschallenge и показала всем своим поклонникам, как выглядела 10 лет назад.

Источник: ONLINE.UA Теги: нападение, погоня, шоубізнес
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