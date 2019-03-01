Садовый неожиданно снялся с выборов: что случилось

Анрій Садовий (фото — youtube.com)

Кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах.Об этом он сказал на брифинге 1 марта, передает ONLINE.UA.

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", — сообщил Садовый.

"УП" отмечает, что утром Садовый встречался с политсоветом партии "Самопомич", где признал, что таки решил сняться с выборов.

"Если я сейчас этого не сделаю, мы проиграем выборы – тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех", — объяснял своим сторонникам Садовый.

Стоит отметить, что неделю назад на заседании политсовета, в который входят депутаты Олег Березюк, Олег Лаврик, Егор Соболев, Оксана Сыроед, Роман Семенуха, медиаконсультант Остап Процик и заместитель председателя Львовского облсовета Параска Дворянин, все выступили против объединения с Гриценко, кроме Соболева.

Что интересно, на встрече 1 марта никто не перечил Садовому.

Как сообщал ONLINE.UA, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что уважает решение певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет принимать участия в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах до сих пор актуально.