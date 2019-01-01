"Мы с Путиным этого не допустим": Лукашенко выступил с резонансным заявлением относительно Украины

"Мы с Путиным этого не допустим": Лукашенко выступил с резонансным заявлением относительно Украины

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал возможное размещение ракет средней и малой дальности в Украине настоящей катастрофой. Об этом он сказал 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Если в Украине будут размещены такие ракеты — это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами, с Владимиром Путиным будем абсолютно солидарны", — сказал Лукашенко.

Одиозный политик уверяет, что Украине ни в коем случае нельзя делать шаги в этом направлении, поскольку нельзя допустить, чтобы в "старой матушке-Европе" вспыхнула ядерная катастрофа.

Стоит отметить, что недавно белорусский лидер заявил, что Беларусь не будет брать деньги за размещение российских военных объектов на территории государства. В прошлом году РосСМИ писали, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко, возможно, согласится на создание военной базы РФ в своей стране.
Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, ракети
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