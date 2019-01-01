Оккупанты тренируются наносить ракетные удары в оккупированном Крыму - первые подробности

Россия устроила новые военные учения в оккупированном Крыму — на этот раз на полуострове оккупанты тренируются наносить ракетные удары по морским целям, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Отмечается, что враг использует ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Цель этих учений заключается в "совершенствовании навыков военнослужащих в обнаружении надводных целей и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов".

Как известно, до этого разведывательные подразделения армейского корпуса ЧФ РФ отработали на одном из полигонов в Крыму задачи по действиям в тылу условного противника.

Стоит отметить, что РФ все чаще проводит военные учения на оккупированном полуострове. Кроме этого, страна-агрессор переправляет в Крым военную технику, истребители и целые милитарные подразделения. Только за время аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.