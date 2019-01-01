Оккупанты тренируются наносить ракетные удары в оккупированном Крыму - первые подробности

Россия устроила новые военные учения в оккупированном Крыму — на этот раз на полуострове оккупанты тренируются наносить ракетные удары по морским целям, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.
Отмечается, что враг использует ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Цель этих учений заключается в "совершенствовании навыков военнослужащих в обнаружении надводных целей и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов".
Как известно, до этого разведывательные подразделения армейского корпуса ЧФ РФ отработали на одном из полигонов в Крыму задачи по действиям в тылу условного противника.
Стоит отметить, что РФ все чаще проводит военные учения на оккупированном полуострове. Кроме этого, страна-агрессор переправляет в Крым военную технику, истребители и целые милитарные подразделения. Только за время аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в Украине на 2019 год запланировано проведение четырех учений с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем. Первые ракетные учения состоятся в феврале на полигоне "Ягорлик" в Херсонской области вблизи Крыма.
Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.