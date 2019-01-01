Потерянная станция "Космос-482" упадет на Землю: когда это произойдет

Потерянная станция "Космос-482" упадет на Землю: когда это произойдет

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Фото: flickr.com

Вскоре на Землю упадут остатки утерянной советской космической станции "Космос-482", которая почти полвека летает вокруг нашей планеты. По предварительным данным, это может произойти уже в этом году, передает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

В марте 1972 года состоялся запуск станции, которая должна была долететь до Венеры. Но двигатель отказал и в результате станция распалась на части.

"После распада станции несколько ее частей уже упало на территории Новой Зеландии. В результате чего на поле образовались большие дыры. При этом остатки (в частности, груз и двигатель) до ныне остаются на орбите Земли. Аппарат был сконструирован таким образом, чтобы выдержать высокое атмосферное давление Венеры. Поэтому остатки смогут выдержать прохождение через земную атмосферу", — сказано в сообщении.

По словам известного космонавта и историка Павла Шабина, "Космос-482" упадет на Землю в промежутке между 2023 и 2025 годами. Однако новые исследования показывают, что аппарат упадет уже в 2019 году.

Пока информации о станции очень мало, поэтому где эти остатки могут приземлиться, определить практически невозможно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что телескоп Hubble сделал новые уникальные снимки Урана и Нептуна, которые поразили ученых.

Источник: ONLINE.UA Теги: "Космос-482", станция, космос, снижение цен
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