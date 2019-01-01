Потерянная станция "Космос-482" упадет на Землю: когда это произойдет

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Вскоре на Землю упадут остатки утерянной советской космической станции " Космос-482 ", которая почти полвека летает вокруг нашей планеты. По предварительным данным, это может произойти уже в этом году, передает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

В марте 1972 года состоялся запуск станции, которая должна была долететь до Венеры. Но двигатель отказал и в результате станция распалась на части.