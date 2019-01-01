Ученые рассказали, как найти себя и свое призвание

Ученые из Университета Райса в Техасе провели специальное исследование, в результате которого пришли к выводу, что опыт жизни за границей помогает разобраться в себе, найти призвание и стать более творческим, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 296 американцев. Половина из них некоторое время жила за границей. Эти участники чаще соглашались с утверждением "Я точно знаю, кто я и чего хочу".

"В следующем опросе с 263 лицами результат повторился. На завершающем этапе исследования ученые попросили 551 студента оценить свои умения решать конфликты, работать в команде, принимать решения, слушать других и отстаивать свою позицию. Затем студентов попросили оценить участников со стороны за теми же критериями", — сказано в сообщении.

Ученые отмечают, что самые высокие оценки поставили себе и получили от других студенты, которые долго жили за границей. Они же знали, чем хотят заниматься после обучения. Кроме того, их мнение о себе совпало с оценками окружающих.

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