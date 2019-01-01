Украинский футболист установил уникальный рекорд чемпионата Англии

Украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. Что особенно интересно, для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Манчестер Сити", за который выступает Зинченко, побеждал во всех 13-ти матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Тринадцатым матчем стала игра против "Вест Хэма" украинца Андрея Ярмоленко.

"Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии. При этом за матч против "Вест Хэма" Зинченко получил одну из самых высоких оценок. Несмотря на ошибку в матче", — сказано в сообщении.

Александр Зинченко — украинский футболист, полузащитник молодежной и национальной сборной Украины. Игрок английского клуба «Манчестер Сити». Дебютировал за сборную Украины в матче против сборной Испании. 29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Румынии забил свой первый гол за главную национальную сборную через три минуты после выхода на замену. Он стал самым молодым игроком в истории сборной, которому удалось забить гол. Тем самым он превзошел достижение Андрея Шевченко.

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