У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко. Об этом сообщил представитель избирательного штаба действующего президента Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича (Садового) в разных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", — говорит он.

Кроме того, Медведев прокомментировал возможность объединения самого президента с кем-то из кандидатов, отметив, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах". Но, говорит спикер, рано или поздно вопрос о таком объединении встанет, особенно после того, как январские опросы показали лидерство кандидата Владимира Зеленского.

"Вопрос о таких переговорах (по объединению) встанет на повестку дня, особенно в контексте подготовки ко второму туру", — сказал Медведев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не скрывает своего отношения к Порошенко. У Путина открыто заявлялют, что обеспокоены решением действующего главы Украины баллотироваться на второй срок.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на субботу - 02 марта
Прогноз погоды в Украине на субботу - 02 марта
Оккупанты тренируются наносить ракетные удары в оккупированном Крыму - первые подробности
Оккупанты тренируются наносить ракетные удары в...
"Мы с Путиным этого не допустим": Лукашенко выступил с резонансным заявлением относительно Украины
"Мы с Путиным этого не допустим": Лук...
Садовый неожиданно снялся с выборов: что случилось
Садовый неожиданно снялся с выборов: что случилось
"Раскольники остаются раскольниками": еще одна церковь набросилась с обвинениями на ПЦУ
"Раскольники остаются раскольниками":...
В Украине нашли путь выхода из исторического конфликта с Польшей
В Украине нашли путь выхода из исторического ко...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи