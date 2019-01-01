У Порошенко отреагировали на объединение Садового и Гриценко

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко. Об этом сообщил представитель избирательного штаба действующего президента Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича (Садового) в разных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", — говорит он.

Кроме того, Медведев прокомментировал возможность объединения самого президента с кем-то из кандидатов, отметив, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах". Но, говорит спикер, рано или поздно вопрос о таком объединении встанет, особенно после того, как январские опросы показали лидерство кандидата Владимира Зеленского.

"Вопрос о таких переговорах (по объединению) встанет на повестку дня, особенно в контексте подготовки ко второму туру", — сказал Медведев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не скрывает своего отношения к Порошенко. У Путина открыто заявлялют, что обеспокоены решением действующего главы Украины баллотироваться на второй срок.