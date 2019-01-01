На Украину надвигаются мощные магнитные бури - опасные даты

19, 27 и 28 марта в Украине ожидаются сильные магнитные бури. По последним данным, в этом месяце будет от пяти до девяти сильных магнитных бурь.

Об этом информирует пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что метеоудар первого уровня G1 может повлиять на самочувствие людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 и 29 марта.



Магнитные бури в марте

В опасные дни, когда проходят магнитные бури, у людей могут возникать сильные головные боли, наблюдаться скачки давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой и обострение хронических недугов. Медики советуют украинцам заранее подготовиться к метеоудару, чтобы максимально снизить его негативное влияние.

В дни магнитных бурь рекомендуется отказаться от сильной физической нагрузки и стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Они напоминают, что отдельно подготовиться к сильному метеоудару почти невозможно, поэтому нужно жить в постоянной готовности, придерживаясь здорового питания и правильного водного режима.

Врачи подчеркивают, что если пить много воды, то есть шанс избежать возникновения тромбов и дать возможность сосудам справиться с возникшим напряжением. Не стоит в дни магнитных бурь планировать путешествия и дальние поездки.

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