"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом

Герцогиня Кембриджская, которая находится в Северной Ирландии, поразила фанатов как минимум тремя нарядами. Так, в ходе визита в Баллимену Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный весенний образ, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"На следующий день после вечернего концерта в Белфасте, герцоги Кембриджские прибыли в еще один ирландский город – Баллимену. Королевская чета приехали туда с целью посетить благотворительную организацию Cinemagic в центре искусств Braid Art Centre. Для очередного появления перед ирландскими поклонниками Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ", — сказано в сообщении.

Красавица выбрала светло-голубое пальто от Mulberry с дополнительной накидкой на плечах и поясом на талии, который подчеркивал стройность герцогини. Ее образ дополнили туфли-лодочки синего цвета и клатч в тон.

"Какая же она безупречная! невероятно красивая и стильная; женщина моей мечты; нельзя быть такой идеальной; это наилучший образ Кейт; роскошный образ роскошной женщины", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых стильных британцев.