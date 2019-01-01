"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом

"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом

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Кейт Міддлтон (фото — flickr.com)

Герцогиня Кембриджская, которая находится в Северной Ирландии, поразила фанатов как минимум тремя нарядами. Так, в ходе визита в Баллимену Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный весенний образ, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"На следующий день после вечернего концерта в Белфасте, герцоги Кембриджские прибыли в еще один ирландский город – Баллимену. Королевская чета приехали туда с целью посетить благотворительную организацию Cinemagic в центре искусств Braid Art Centre. Для очередного появления перед ирландскими поклонниками Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ", — сказано в сообщении.

Красавица выбрала светло-голубое пальто от Mulberry с дополнительной накидкой на плечах и поясом на талии, который подчеркивал стройность герцогини. Ее образ дополнили туфли-лодочки синего цвета и клатч в тон.

"Какая же она безупречная! невероятно красивая и стильная; женщина моей мечты; нельзя быть такой идеальной; это наилучший образ Кейт; роскошный образ роскошной женщины", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"Какая же она безупречная!": Кейт Миддлтон поразила роскошным образом (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых стильных британцев.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кейт Миддлтон, образ, стиль, фанати
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