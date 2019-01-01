Еще один кандидат в президенты снялся с выборов - видео

Дмитро Гнап (фото — скриншот відео)

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру. Об этом он сообщил в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и также готов сняться в пользу Анатолия Гриценко", — сказал Гнап.

Как известно, бывшего журналиста Дмитрия Гнапа выдвинула в президенты партия "Сила людей".Накануне регистрации в кандидаты в президенты вокруг Дмитрия Гнапа разгорелся скандал из-за 9 тысяч евро, которые тот якобы присвоил себе.Гнап заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.

Напомним, кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах.Об этом он сказал на брифинге 1 марта.

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", — сообщил Садовый.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.