Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 марта на ONLINE.UA

На этой неделе лучше состредоточиться на работе, планах на будущее и обучении, многие начинания в это время будут успешными. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 4 по 10 марта 2018 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Овен ♈

Эта неделя сулит Вам приятные неожиданности — может поступить заманчивое предложение по работе. Но решение нужно принимать адекватно, оценивая свои силы и возможности. Овнам на этой неделе следует избегать необдуманных покупок, которые могут нанести существенный ущерб бюджету. Также старайтесь не ссориться с любимыми людьми — чрезмерная эмоциональность модет привести к негативным последствиям.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Телец ♉

Тельцам эта неделя принесет удачу в финансовых делах. Также эти дни благоприятны для завязывания новых деловых отношений. Во второй половине недели Тельцам нужно обратить внимание на свое здоровье, а выходные посвятить семье.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Близнецы ♊

Для Близнецов эта неделя будет сложной в финансовом плане, но благоприятной для налаживания выгодных связей. В личной жизни Вас ждут большие перемены положительного характера. Семейных Близнецов ждут незначительные конфликты со вторыми половинками.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Рак ♋

Для Раков наступает благоприятное время для обучения и укрепления физической формы. Но на работе могут быть дополнительные нагрузки, от которых стоит отказываться. Посвятите все свободное время себе, а выходные проведите с друзьями, в компании с которыми Вы сможете завязать новые важные знакомства.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Лев ♌

Львам на этой неделе скучать не придется. На работе нужно будет проводить больше времени, но это обернется улучшением финансового положения. Много времени у Львов отнимут и домочадцы, нагружая домашними обязанностями. В конце недели следует хорошенько отдохнуть от тяжелых будней и восполнить энергетический запас.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Дева ♍

Девы на этой недели закружатся в изобилии дел и забот. Их ждут частые передвижения, финансовые вложения и работа с ценными бумагами. К концу недели Вы будуте чувствовать себя морально истощенными, поэтому выходные постарайтесь провести только в окружении близких людей на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Весы ♎

Для Весов эта неделя будет напряженной и чрезмерно активной. Не исключены также финансовые проблемы, которые помогут решить близкие люди. В конце недели возможны конфликты на работе. Не устраивайте скандалов с коллегами и начальством, они могут обернуться крайне негативными последствиями, вплоть до увольнения.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Скорпион ♏

Скорпионов на этой неделе ждет масса событий — много полезных встреч, знакомств и интриг. Возможны также стрессы из-за финансовых убытков. Довольно сложная неделя и для личных отношений, может преследовать чувство, что отношения со второй половинкой зашли в тупик. Постарайтесь в конце недели отдохнуть в одиночестве, чтобы избавиться от подавленного состояния.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Стрелец ♐

Эта неделя принесет Стрельцам как радости, так и тревоги. На работе могут возникнуть проблемы с коллегами и деловыми партнерами, но в личной жизни Вас ждут приятные сюрпризы. Во второй половине недели следует также быть внимательными к здоровью, есть большая вероятность возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Козерог ♑

У Козерогов на этой недели во всех сферах жизни наступит затишье. В личной жизни будет царить гармония, а на работе будет преследовать успех. Также эта неделя благоприятна для планирования отпуска или путешествия — есть шанс приобрести выгодное предложение для отдыха.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мартая 2018 года Водолей ♒

На этой неделе Водолеям придется подвести итог всему сделанному ранее. На работе следует быть более бдительными с коллегами, а в реализации планов приостановиться. Могут возникнуть конфликтные ситуации с родственниками, лучшим решением которых станет совместный отдых. В финансовом плане будет все хорошо — Вас ждет немалое денежное поступление.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2018 года Рыбы ♓

Для Рыб эта неделя будет благоприятной для завершения сложных заданий на работе. В финансовом плане ближайшие дни будут напряженными — будьте внимальными с покупками, есть риск стать жертвой мошенников. В личной жизни возможны неприятные ссоры, но все решится на выходных, если запланировать совместный отдых.