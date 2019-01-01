Экономист объяснил, что будет с курсом гривны до и после выборов

Экономист Андрей Новак прогнозирует, что до президентских выборов гривна будет демонстрировать определенное укрепление, что в интересах нынешней власти, однако после выборов ситуация может измениться, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Накануне президентских выборов власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы как минимум обеспечивать стабильность курса гривни, не допускать ее девальвации. А максимум – даже демонстрировать якобы экономическое улучшение, и прибегать к незначительному, но укреплению. Что мы уже наблюдаем", — говорит экономист.

По прогнозам эксперта, именно от персоны новоизбранного президента будет зависеть – какой он курс выберет. И курс гривны – тоже важный элемент экономического курса страны. Новак считает, что новое имя президента будет означать рост негативных ожиданий. Поэтому гривна относительно доллара ослабнет.

Экономист напомнил – в государственном бюджете на 2019 год указан курс 29,4.

"Поскольку у нас половина экономики завязана на внешнеэкономических отношениях, то если не будет такого курса – будут значительные недопоступления в государственный бюджет от налогов. Поэтому не исключено, что после президентских выборов гривна девальвирует", – отметил Новак.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в НБУ рассказали, чего ждать от курса гривны в 2019 году.