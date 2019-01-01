Попытка № 6 ?: Лукашенко рассказал, пойдет ли в президенты Беларуси

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты на очередных выборах, которые состоятся в 2020 году. По словам одиозного политика, он не может не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и делает такое заявление, исходя из нынешнего состояния Беларуси, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Лукашенко также отметил, что из-за состояния здоровья или других обстоятельств его решение может измениться. "Я выдвину свою кандидатуру, и можете выбирать любого. Можете за меня не голосовать. Это будет нормально. Если меня не выберут, я не обижусь, я пойму, что настало время уйти", — сказал он. Политик подчеркнул, что не планирует вести предвыборную кампанию – из-за того, что много лет является президентом и его "каждая собака в каждом дворе знает". Действующий президент Беларуси также пояснил, что не стремится удерживать власть или передавать ее по наследству.

"Обещаю: на тот свет меня с президентского кресла не понесут", – подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко не устает удивлять международное сообщество резонансными заявлениями. На этот раз одиозный политик отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ. По его мнению, Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и единения", насколько к этому готовы народы обеих стран.