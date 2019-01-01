Названо хедлайнера фестиваля Atlas Weekend в Киеве

Всемирно известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в этом году на столичном ВДНХ с 8 по 14 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.
Группа Black Eyed Peas является
Стоит отметить, что одним из хедлайнеров также будет американская группа The Chainsmokers, которая получил популярность в 2014 году.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что известная певица Тейлор Свифт смешно опозорилась во время одного из последних концертов в Нью-Джерси. Артистка упала на сцене во время выступления, вызвав смех у танцора, который не смог сдержать эмоций.