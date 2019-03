Названо хедлайнера фестиваля Atlas Weekend в Киеве

Всемирно известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в этом году на столичном ВДНХ с 8 по 14 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

Группа Black Eyed Peas является 16-разовыми номинантами "Грэмми" и рекордсменами чарта Billboard. Треки и ремиксы возглавляют чарты по всему миру. К примеру, их хит " Where Is The Love? набрал более 410 миллионов просмотров на YouTube. Впервые стали на первую строчку Billboard Hot 100 в апреле 2009 года с синглом «Boom Boom Pow» с пятого студийного альбома The E. N. D. Основной стиль исполнения группы — хип-хоп, иногда сочетан с фанком и R&B.

Стоит отметить, что одним из хедлайнеров также будет американская группа The Chainsmokers, которая получил популярность в 2014 году.

