Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не изменился, евро не изменился

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На субботу, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 2 марта цена доллара США составит 26 гривен 86 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В пятницу, 1 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.85/26.825 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.57/30.53 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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