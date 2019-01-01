Штаб ООС: в результате огня украинских военных оккупанты понесли серьезные потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. Минувших суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции украинских защитников возле населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял подразделения Объединенных сил с минометов 120-го калибра – вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Новотошкрвское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. Также был сбит один БПЛА противника.

По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля, двое участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики стянули 33 танка на оккупированную Луганщину.