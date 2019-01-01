В МИД Украины рассказали, для кого Черное море станет "Бермудским треугольником"

В МИД Украины рассказали, для кого Черное море станет "Бермудским треугольником"

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Фото: wikipedia.org

Министр иностранных дел Павел Климкин пригрозил России, что Черное море станет для нее "Бермудским треугольником".Об этом он сказал на международной конференции по безопасности в Одессе, передает ONLINE.UA.

"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", — заявил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что возможно только комплексное противодействие России.

"Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности... Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействия в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", — пояснил глава МИД.

Климкин отметил, что Россия запрещает Украине свободу мореплавания в Керченском проливе, Азовском море.

"Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать – должна быть сконцентрированая на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников", — добавил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, требует большего присутствия НАТО. Альянс должен реагировать на все провокации и укрепить восточный фланг. С таким призывом выступил президент Румынии, которая председательствует в Совете Европейского Союза, Клаус Йоханнис.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, МИД, Черное море, Бермудський трикутник, РФ
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