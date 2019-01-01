Потеряем все: чем грозит Украине отмена статьи о незаконном обогащении

Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и помощь со стороны МВФ — к этому может привести отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку это является нарушением международных обязательств со стороны официального Киева. С данным заявлением выступили представители международной антикоррупционной организации Transparency International, передает ONLINE.UA.

Активисты отмечают, что незаконное обогащение значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией, подрывает до 65 открытых расследований и непосредственно влияет на четыре дела против высокопоставленных чиновников, которые уже рассматривали в суде.

"Резолюция Конституционного суда в основном предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, вероятно, незаконно приобретенные активы, поэтому теперь они не боятся уголовного преследования. Более того, электронные декларации активов государственных чиновников, которые были успешно введены в рамках антикоррупционных реформ, теперь потеряют свою цель из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение. В конце концов, положения, направленные против умышленного объявления ложной информации, также потеряют свою цель, потому что не будет необходимости скрывать активы", – отметил исполнительный директор "Transparency International Украина" Андрей Боровик.

В Transparency International отмечают, что "украинское правительство должно взять на себя ответственность за дела, которые следователи, прокуроры и судьи будут вынужденными закрыть из-за решения суда".

Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза в очередной раз напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.