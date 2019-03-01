Порошенко анонсировал повышение доплат военным

Порошенко анонсировал повышение доплат военным

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение – доплату на первой линии поднять на 2000 грн. Минимальная доплата должна составлять 12000 грн. для каждого военнослужащего", — заявил Порошенко.

Также украинский лидер добавил, что на тысячу гривен должна быть повышена доплата на второй линии, и ее уровень должен быть доведен до 5500 грн. Кроме того, украинским морякам, которые защищают азовское побережья, во время выхода в море на боевые операции нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших защитников Донецкого аэропорта, которая проходила на территории Минобороны Украины. Он пообещал, что Украина восстановит разрушенный Донецкий аэропорт, над которым всегда будет развеваться украинский флаг.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Донбасс, Петр Порошенко, доплаты, военные
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