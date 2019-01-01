Народный артист Украины Жванецкий наконец-то решил, оставлять ли ему награду Путина

Народный артист Украины Михаил Жванецкий получил орден "За вклад в развитие культуры" от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он решил, что не будет отказываться от награды.

Михаил Жванецкий сказал, что он всю жизнь пишет только про Одессу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Гордон".

"Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне свойственно: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои крики, вопли, все, что я делаю и выдаю, – из жизни Одессы”, – добавил артист.

Стоит отметить, что в Министерстве культуры журналистам сообщили, что не имеют полномочий реагировать на эту ситуацию. Однако, подчеркнули, что Жванецкий может отказаться и не принимать эту награду.

"И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", — говорит Жванецкий.

Напомним, недавно активисты заявили о намерении сорвать в Киеве и Одессе выступления Жванецкого, если он публично не откажется от награды, врученной ему президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинской певице MARUV, которая после победы в Национальном отборе на Евровидение 2019 отказалась подписывать контракт и представлять Украину, присудили награду в России.