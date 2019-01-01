"Нет оправданий": Варфоломей жестко ответил пророссийской церкви

Патріарх Варфоломій (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины. Так он отреагировал на соответствующее обращение предстоятеля Антиохийской православной церкви, которая не признает автокефалии ПЦУ.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт РПЦ.

В соответствующем письме Вселенский патриарх пишет, что в Константинополе "читали внимательно" письмо Антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года.

"В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православных церкви, из церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от таких сборов на общеправославном уровне, которые будут тщетными, поскольку приведут к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", — отметил Варфоломей.

Кроме того, он подчеркнул, что все остальные новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквями.