В Украину срочно едет миссия МВФ

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Уже 5-13 марта в Киеве будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда. Об этом сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йости Люнгмана, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной", — сказал представитель МВФ.

Как известно, ранее совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Осенью 2018 года МВФ и официальный Киев достигли соглашения о новой 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by, которая заменила программу расширенного финансирования, которая должна была завершиться в марте 2019 года. Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и помощь со стороны МВФ — к этому может привести отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку это является нарушением международных обязательств со стороны официального Киева.