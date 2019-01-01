Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 03 марта

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард
Погода на завтра в Киеве
В воскресенье в Киеве осадков не ожидается, ночью будет ясно. Утром будет ясно. Днем будет ясно. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -7 до +3°C.
Ночью -7°C. Относительная влажность 60%. Ветер 7 м/c.
Утром -3°C. Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.
Днем +3°C. Относительная влажность 32%. Ветер 6 м/c.
Вечером +1°C. Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Луцке — прогноз погоды на 03 березня
- Херсоне — прогноз погоды на 03 березня
- Киеве — прогноз погоды на 03 березня
- Ровно — прогноз погоды на 03 березня
- Кропивницком — прогноз погоды на 03 березня
- Николаеве — прогноз погоды на 03 березня
- Виннице — прогноз погоды на 03 березня
- Хмельницком — прогноз погоды на 03 березня
- Днепре — прогноз погоды на 03 березня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 03 березня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 03 березня
- Полтаве — прогноз погоды на 03 березня
- Харькове — прогноз погоды на 03 березня
- Мариуполе — прогноз погоды на 03 березня
- Чернигове — прогноз погоды на 03 березня
- Львове — прогноз погоды на 03 березня
- Донецке — прогноз погоды на 03 березня
- Житомире — прогноз погоды на 03 березня
- Луганске — прогноз погоды на 03 березня
- Ужгороде — прогноз погоды на 03 березня
- Запорожье — прогноз погоды на 03 березня
- Черкассах — прогноз погоды на 03 березня
- Симферополе — прогноз погоды на 03 березня
- Тернополе — прогноз погоды на 03 березня
- Одессе — прогноз погоды на 03 березня
- Сумах — прогноз погоды на 03 березня
- Бердянске — прогноз погоды на 03 березня
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C
Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C
Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +3°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 31%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C
Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +4°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +1°C (облачно). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +5°C
Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C
Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 37%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C
Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 45%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 38%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +7°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +7°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до +1°C
Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (малооблачно). Относительная влажность 35%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -3°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -11 до -2°C
Температура ночью -11°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -5°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C
Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -3°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +2°C (малооблачно). Относительная влажность 36%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 52%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C
Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (облачно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +6°C (облачно). Относительная влажность 54%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +1°C
Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -3°C (малооблачно). Относительная влажность 51%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 36%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +4°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C
Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -6°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +6°C
Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.
Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +5°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C
Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 39%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C
Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -5°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до +6°C
Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +6°C (облачно). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +3°C
Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.
Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером 0°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -14 до -3°C
Температура ночью -14°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.
Температура днем -3°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C
Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней