Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 03 марта

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В воскресенье в Киеве осадков не ожидается, ночью будет ясно. Утром будет ясно. Днем будет ясно. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от -7 до +3°C.

Ночью -7°C. Относительная влажность 60%. Ветер 7 м/c.

Утром -3°C. Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.

Днем +3°C. Относительная влажность 32%. Ветер 6 м/c.

Вечером +1°C. Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 67%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +3°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 42%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 31%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C

Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +4°C (ясно). Относительная влажность 43%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +1°C (облачно). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +5°C

Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +5°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C

Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 37%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +3°C

Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 45%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 38%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +7°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +7°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -9 до +1°C

Температура ночью -9°C (ясно). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +1°C (малооблачно). Относительная влажность 35%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -3°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от -11 до -2°C

Температура ночью -11°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -5°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C

Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -2°C (ясно). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.

Температура утром -3°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +2°C (малооблачно). Относительная влажность 36%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 52%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +6°C

Температура ночью -5°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +1°C (облачно). Относительная влажность 55%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +6°C (облачно). Относительная влажность 54%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от -5 до +1°C

Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -3°C (малооблачно). Относительная влажность 51%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 36%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -5°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +4°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +4°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +3°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C

Температура ночью -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (пасмурно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.

Температура днем -2°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -6°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +6°C

Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 56%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +5°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +2°C

Температура ночью -6°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 69%. Ветер 7 м/c.

Температура утром -4°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 39%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -1°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -7 до +2°C

Температура ночью -7°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -5°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +2°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером -3°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от -6 до +6°C

Температура ночью -6°C (малооблачно). Относительная влажность 79%. Ветер 6 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +6°C (облачно). Относительная влажность 47%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +4°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от -4 до +3°C

Температура ночью -4°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +3°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером 0°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -14 до -3°C

Температура ночью -14°C (ясно). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -8°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 6 м/c.

Температура днем -3°C (малооблачно). Относительная влажность 72%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C

Температура ночью -3°C (ясно). Относительная влажность 77%. Ветер 8 м/c.

Температура утром -2°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +1°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +1°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней