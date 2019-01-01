"Крым - не мой, Путин - террорист": Санкт-Петербург охватили протесты в поддержку Украины

1 марта в Санкт-Петербурге на Невском проспекте прошли одиночные пикеты, участники которых решили поддержать территориальную целостность Украины. Активисты из РФ не могли остаться в стороне от акций, которые отгремели в ряде стран в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма.

Участники пикетов продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", передает ONLINE.UA со ссылкой на активиста Ольгу Смирнову.

Люди принесли с собой плакаты с надписями "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист". Кроме того, активисты также осудили войну на Донбассе.

"Мы продолжили участие во всемирном флешмобе "Крым – это Украина!", который продлится до 16 марта, выразив таким образом свое отношение к оккупации территорий Украины, но этим не ограничились: часть плакатов была посвящена антивоенной теме", – написала Смирнова.

К счастью, на этот раз обошлось без происшествий и задержаний. Единственный инцидент – нападение неадекватного прохожего, который попытался вырвать флаг Украины из рук участника акции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий.