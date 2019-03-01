МинВОТ: российские чиновники не могут "поделить" между собой Донбасс - вспыхнул конфликт

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что почти 40 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе организационно включены в Южный федеральный военный округ России. По его словам, каждая из соответствующих структур РФ хочет иметь "свою часть от дохода с временно оккупированных территорий, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

Министр отметил, что в России есть система их "государственной безопасности". Она обеспечивается МГБ, которая фактически является филиалом ФСБ. Еще есть ГРУ Генштаба РФ. Черныш отметил, что каждая из этих структур хочет иметь свою часть от дохода с Донбасса и для этого есть все условия: ответственности никакой, суды не действуют, а оружие есть.

Он также добавил, что гражданская ветвь, которая отвечает за социально-экономическое обеспечение, представлена так называемой комиссией правительства РФ по вопросам предоставления гуманитарной помощи, которую возглавляет Сергей Назаров. За идеологическую и политическую часть отвечает известный всем господин Сурков.

Украинский чиновник сказал, что все эти структуры на оккупированных территориях имеют своих людей.

"Вот и представьте, если один – ставленник одного центра влияния, а второй – подчиняется иному центру влияния, и между ними возникает конфликт, то, как ни странно, этот конфликт решается в Москве", – подчеркнул министр.

Сейчас эти конфликты углубились. Целый ряд конфликтов, которые происходят на уровне Донецкой и Луганской областей, фактически перенесен в кабинеты Москвы.

"То есть чиновники в Москве находятся в напряженных отношениях из-за ситуации на Донбассе", – добавил министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал украинские власти начать прямые переговоры относительно конфликта на Донбассе.