Наконец-то: во Франции официально признали феминитивы для обозначения профессий

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Во Франции официально признали феминитивы для обозначения профессий. Отмечается, что Французская академия сообщила, что не возражает против этого, назвав это "естественной эволюцией" французского языка, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет организации.

Стоит отметить, что французы уже активно пользуются феминитивами для обозначения определенных профессий, однако ранее академия отрицала такие изменения, называя их "варварскими".

"Академия считает, что любые изменения, которые имеют целью признать в языке место женщины в современном обществе, можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка", — сказано в отчете учреждения.

Теперь академия будет допускать использование, в частности, слова professeure(профессорка) вместо мужской версии professeur (профессор). Однако в учреждении, которое следит за чистотой французского языка с XVII века, заявили, что не будут определять полный список профессий, считая это непосильной задачей.

В академии отметили, что некоторые феминитивы уже широко используются. Например, существует несколько феминитивов для обозначения профессии auteur (автор) — auteure, autoresse и autrice.

"Для французских феминисток лингвистическое признание женщин, как такое, которое признает их присутствие в мире, является очень важным", — отметила в Twitter французская журналистка Фостін Вольфарт.

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