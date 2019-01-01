Война между Украиной и РФ: какой мудрый совет дал украинцам Далай-лама

Недавно украинские журналисты и педагоги прибыли в индийский город Дармсала – в дом Далай-ламы, передает ONLINE.UA со ссылкой на журналистку Анастасию Рингис.

По мнению мудреца, будущее Украины зависит от соседа" – и это надо принять. По его словам, "Украина и Россия, хотите этого или нет, будут жить рядом".

Известно, что эта экспедиция была организована сообществом ответственного учительства EdCamp Ukraine в рамках программы обмена лучшими образовательными практиками "ЭдМандри". Встреча украинцев с Далай-ламой длилась полтора часа.

"Я привезла ему в подарок маленький сувенир крымскотатарскую тамгу, он поцеловал, прижал ко лбу и вернул мне со словами "Come back home",– рассказала журналистка.

Присутствующие на встрече подчеркнули, что Далай-лама искренне интересуется и сопереживает всему, что происходит с Украиной и украинцами. Украинцы говорили о детях, образовании и ее роли во время войны, коррупции, гендерном равенстве, борьбе и мире.