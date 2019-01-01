Война между Украиной и РФ: какой мудрый совет дал украинцам Далай-лама

Война между Украиной и РФ: какой мудрый совет дал украинцам Далай-лама

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Далай-лама (фото — flickr.com)

Недавно украинские журналисты и педагоги прибыли в индийский город Дармсала – в дом Далай-ламы, передает ONLINE.UA со ссылкой на журналистку Анастасию Рингис.

По мнению мудреца, будущее Украины зависит от соседа" – и это надо принять. По его словам, "Украина и Россия, хотите этого или нет, будут жить рядом".

Война между Украиной и РФ: какой мудрый совет дал украинцам Далай-лама (1)

Известно, что эта экспедиция была организована сообществом ответственного учительства EdCamp Ukraine в рамках программы обмена лучшими образовательными практиками "ЭдМандри". Встреча украинцев с Далай-ламой длилась полтора часа.

"Я привезла ему в подарок маленький сувенир крымскотатарскую тамгу, он поцеловал, прижал ко лбу и вернул мне со словами "Come back home",– рассказала журналистка.

Присутствующие на встрече подчеркнули, что Далай-лама искренне интересуется и сопереживает всему, что происходит с Украиной и украинцами. Украинцы говорили о детях, образовании и ее роли во время войны, коррупции, гендерном равенстве, борьбе и мире.

"На этой планете вам придется жить рядом. Ваше будущее зависит от России, и вы видите в определенной мере Россия нуждается в Украине. Поэтому думайте реалистично, шире, а не только "я, я, я". Воюйте, но с любовью в сердце", – посоветовал Далай-лама.

Война между Украиной и РФ: какой мудрый совет дал украинцам Далай-лама (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине. Там заявили, что Россия продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.

Источник: ONLINE.UA Теги: Далай-лама, РФ, Украина, война
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