"Мы поможем Украине": власти США сообщили хорошие новости

"Мы поможем Украине": власти США сообщили хорошие новости

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Фото — flickr.com

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что после захвата Россией украинских кораблей безопасности в Черном море нет, поэтому Штаты будут контролировать ситуацию в регионе и сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить внешнюю агрессию и угрозы, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в Украину в этом году приедут два американских катера. Кроме того, чтобы защититься от внешней агрессии, Украина будет принимать участие в совместных учениях, тренингах. Кроме того, важной составляющей является регулярное присутствие в Черном море кораблей США.

Два американских военных катера, переданных Украине в сентябре в Балтиморе, что в США, прибудут в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году. Также Кент напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island.

"Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это произойдет в текущем году. Это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря", — сказал американский дипломат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2)

Источник: УНІАН Теги: США, РФ, Украина, Черное море
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