"Мы поможем Украине": власти США сообщили хорошие новости

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Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что после захвата Россией украинских кораблей безопасности в Черном море нет, поэтому Штаты будут контролировать ситуацию в регионе и сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить внешнюю агрессию и угрозы, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в Украину в этом году приедут два американских катера. Кроме того, чтобы защититься от внешней агрессии, Украина будет принимать участие в совместных учениях, тренингах. Кроме того, важной составляющей является регулярное присутствие в Черном море кораблей США.