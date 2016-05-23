Джонни Депп подал в суд на экс-супругу Эмбер Херд: что случилось

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, которая продолжает давать показания относительно судебного дела о разводе, передает ONLINE.UA со ссылкой на People.

Отмечается, что артист требует от экс-супруги 50 миллионов долларов за то, что та обвиняла его в домашнем насилии. В иске отмечается, что Херд придумала скандальные обвинения с целью создать положительный имидж и помочь себе в карьере.

Также, в источнике упоминается о статье, которую Эмбер написала в 2018 году для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия".

Зато в иске Депп заявил, что Херд – преступница, а не жертва насилия.

Напомним, Херд подала на развод с Деппом 23 мая 2016. В качестве причины были указаны непреодолимые противоречия. Тогда Херд с синяком под глазом обратилась в суд, обвинив мужа в "домашнем насилии" и попросила о выдаче временного охранного ордера — документа, который запрещает Деппу приближаться к ней. Более того, актриса неоднократно публиковала фото побоев. При этом, адвокат Деппа, комментируя эту историю, заявлял, что главная цель Херд — финансовая выгода.



А в августе того же года актеры завершили свой скандальный бракоразводный процесс.