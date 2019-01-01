Будьте осторожны: ученые назвали популярные лекарства, которые приводят к психическим расстройствам

Будьте осторожны: ученые назвали популярные лекарства, которые приводят к психическим расстройствам

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Ученые из Дании проанализировали данные более чем миллиард человек, которые родились между 1995 и 2012 годами и пришли к выводу, что употребление антибиотиков связано с высоким риском развития психических заболеваний, а также возникновением аутизма и умственной отсталости у детей, передает ONLINE.UA со ссылкой The Conversation.

"Исследователи выяснили, что дети, которых лечили антибиотиками, страдали от различных психических расстройств. У них обнаруживали расстройства шизофренического спектра, обсессивно-компульсивные расстройства, умственную отсталость, расстройства аутистического спектра и синдрома дефицита внимания.Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства примерно в 1,84 раза. Употребление антибиотиков увеличивало этот риск еще в 1,4 раза", — сказано в сообщении.

Ученые объясняют, что главная причина этого – взаимодействие между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Антибиотики могут изменять бактерии пищеварительного тракта, из-за чего ухудшаются когнитивные способности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что хронический недосып провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Из-за регулярного недостатка сна у людей в пожилом возрасте развивается деменция и истощение, что может стать причиной преждевременной смерти.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, лекарства, антибиотики, психические расстройства
Новости других СМИ
Впечатляющее явление: астрономы показали слияние галактик
Впечатляющее явление: астрономы показали слияни...
Microsoft удивит мир новой операционной системой
Microsoft удивит мир новой операционной системой
Puma удивила мир кроссовками со встроенным компьютером
Puma удивила мир кроссовками со встроенным комп...
Почему опасно отказываться от обеденного перерыва - интересное исследование
Почему опасно отказываться от обеденного переры...
Ученые рассказали, что делает людей действительно счастливыми
Ученые рассказали, что делает людей действитель...
NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны
NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи