Будьте осторожны: ученые назвали популярные лекарства, которые приводят к психическим расстройствам

Ученые из Дании проанализировали данные более чем миллиард человек, которые родились между 1995 и 2012 годами и пришли к выводу, что употребление антибиотиков связано с высоким риском развития психических заболеваний, а также возникновением аутизма и умственной отсталости у детей, передает ONLINE.UA со ссылкой The Conversation.

"Исследователи выяснили, что дети, которых лечили антибиотиками, страдали от различных психических расстройств. У них обнаруживали расстройства шизофренического спектра, обсессивно-компульсивные расстройства, умственную отсталость, расстройства аутистического спектра и синдрома дефицита внимания.Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства примерно в 1,84 раза. Употребление антибиотиков увеличивало этот риск еще в 1,4 раза", — сказано в сообщении.

Ученые объясняют, что главная причина этого – взаимодействие между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Антибиотики могут изменять бактерии пищеварительного тракта, из-за чего ухудшаются когнитивные способности.

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