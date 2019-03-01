"РФ ворует у Украины и продает в Европу": в МинТОТ озвучили шокирующие данные

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, что якобы уголь российский.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".
Чиновник пояснил, что очень сложно установить, что в Италии уголь, который по документам российский, экспортируемый из РФ, на самом деле, украинский. Черныш подчеркнул, что это не означает, что эти страны намеренно поощряют такие схемы.
"Украинский уголь пересекает линию украинско-российской границы, которая пока не контролируется украинскими властями, дальше проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение", – пояснил Черныш.
Украинский министр подчеркнул, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы "путать следы".
"Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть Юго-осетинский банк, который имеет корреспондентские счета в Российской Федерации", — говорит чиновник.
Как сообщал ONLINE.UA, еще год назад Польща официально признала ввоз угля с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Отмечается, что польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский рассказал, что с оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса ввезли 11 тыс. т. угля.