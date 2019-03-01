"РФ ворует у Украины и продает в Европу": в МинТОТ озвучили шокирующие данные

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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и другие страны Европы. Для того чтобы это было возможно РФ подделывает документы, что якобы уголь российский.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".