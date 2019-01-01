Впечатляющее явление: астрономы показали слияние галактик

Астрономам благодаря телескопу Spitzer удалось зафиксировать впечатляющие кадры слияния галактик. Стоит отметить, что такое слияние приводит к неминуемой гибели звезд, передает ONLINE.UA со ссылкой на naked-science.

Первые фотографии опубликовала Лаборатория реактивного движения NASA. Пока галактики не сошлись окончательно, но они уже мощно влияют друг на друга гравитацией.

Отмечается, сила тяжести приведет к остановке образования новых звезд, поэтому галактике придется лишь медленно угасать.

"Сейчас слияние галактик происходит очень редко. При этом 6 – 9 миллиардов лет назад эти процессы происходили значительно чаще. Поэтому увидеть подобное слияние – действительно редкая возможность", — сказано в сообщении.

Напомним, галактика — гравитационно связанная система из звезд и звездных скоплений, межзвездного газа, пыли и темной материи. Все объекты в составе галактики участвуют в вращении вокруг общего центра масс. Галактики — чрезвычайно далекие объекты. Расстояние до ближайших из них измеряется в мегапарсеках, а до далеких — в единицах красного смещения. Именно из-за удаленности невооруженным глазом различить на небе можно только три из них: туманность Андромеды(видна в северном полушарии), Большое и Малое Магеллановы Облака (видны в южном).

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