Конфликт между Индией и Пакистаном - ситуация резко обострилась

Конфликт между Индией и Пакистаном - ситуация резко обострилась

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Фото — flickr.com

На спорной территории в Кашмире, на границе Индии и Пакистана, опять возобновилось противостояние. Отмечается, что по обе стороны от линии разграничения погибли по меньшей мере шесть и ранены шесть мирных жителей, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

В Индии утверждают, что мать и двое детей погибли от выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом. Отец был тяжело ранен.

"В Пакистане чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения "беспорядочно преследуют" сельских жителей на границе в Кашмире. По его словам с пакистанской стороны погиб подросток и ранены трое человек. Он добавил, что индийский обстрел разрушил несколько домов", — сказано в сообщении.

Напомним, Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет . Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в МИД Украины пояснили свою позицию по голосованию за резолюцию Совбеза ООН о строительстве израильских поселений на территории Палестины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Индия, Пакистан, конфлікт, ядерное оружие
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