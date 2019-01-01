"В адских условиях": сестра Олега Сенцова рассказала о жизни брата в плену

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо своей сестре Наталье Каплан, в котором отметил, что сейчас все его внимание уделено творческому процессу, передает ONLINE.UA.

Каплан коротко пересказала содержание письма. "У Олега много планов, он продолжает активно работать даже в таких адских условиях. Он очень хочет, чтобы люди разделяли политзаключенного Олега Сенцова и творческого человека", — написала женщина. Также, по словам сестры режиссера, Сенцов сейчас полностью отдался творческому процессу. Она также анонсировала, что скоро поделится новой информацией о брате.

Напомним, недавно адвокат Ольга Динзе 1 марта посетила украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии. Она рассказала, что украинец чувствует себя нормально. Он уже хорошо питается и находится в общей казарме на 50-60 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Олег Сенцов впервые рассказал о жестких условия в российской колонии Лабытнанги. Режиссер отметил, что может пользоваться телефоном раз в месяц, также он получает газеты с месячным опозданием. Слова украинца цитирует правозащитница Татьяна Щур.



