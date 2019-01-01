"Будет глобальный удар": Россия набросилась с громкими обвинениями на США

"Будет глобальный удар": Россия набросилась с громкими обвинениями на США

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов обвинил США в разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Пентагон начал разработку принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам", — сказал он.

В РФ заявили, что уже готовы к предотвращению любой из этих стратегий. По словам Герасимова, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая предусматривает проведение комплекса мероприятий по опережающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Российский чиновник добавил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.

Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "багатосферный бой"", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Генштаб РФ, США, Пентагон, удар
Новости других СМИ
"Мы поможем Украине": власти США сообщили хорошие новости
"Мы поможем Украине": власти США сооб...
МинВОТ: российские чиновники не могут "поделить" между собой Донбасс - вспыхнул конфликт
МинВОТ: российские чиновники не могут "под...
В Украину срочно едет миссия МВФ
В Украину срочно едет миссия МВФ
В НАТО объяснили, зачем Путин построил Крымский мост
В НАТО объяснили, зачем Путин построил Крымский...
Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 2 марта - доллар не измен...
Попытка № 6 ?: Лукашенко рассказал, пойдет ли в президенты Беларуси
Попытка № 6 ?: Лукашенко рассказал, пойдет ли в...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги