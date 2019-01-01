"Будет глобальный удар": Россия набросилась с громкими обвинениями на США

Фото: wikipedia.org

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов обвинил США в разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Пентагон начал разработку принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам", — сказал он.

В РФ заявили, что уже готовы к предотвращению любой из этих стратегий. По словам Герасимова, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая предусматривает проведение комплекса мероприятий по опережающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Российский чиновник добавил, что США вместе с союзниками определили агрессивный вектор своей внешней политики.

Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "багатосферный бой"", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.