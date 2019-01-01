"Бухарестская девятка" приняла жесткую декларацию против России : появилась гневная реакция Москвы

Фото: commons.wikimedia.org

Страны «Бухарестской девятки» по итогам саммита, проходившего в Словакии 2 марта, приняли декларацию, в которой говорится об угрозе со стороны России. Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.

В Госдуме РФ дерзко отреагировали на принятую декларацию, заявив, что страны Восточной Европы, входящие в "Бухарестскую девятку", не живут собственным умом, а пытаются ублажить США, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

В итоговой декларации "Бухарестской девятки", саммит которой был приурочен к 70-летию НАТО, сказано, что силы Североатлантического альянса должны присутствовать на всем пространстве от Балтики до Черного моря и быть готовыми к дальнейшему реагированию на все угрозы и вызовы, где бы они ни возникали. Участники саммита единогласно одобрили военное присутствие в Европе США и обязались тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Основной угрозой в документе названа Россия, которая не соблюдает нормы международного права в районе Азовского моря, ведет себя конфронтационно и использует военные и невоенные действия, такие как строительство Крымского моста, для достижения своих геополитических целей.

В ответ на декларацию "Бухарестской девятки", в которую входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Крымский мост в незаконно оккупированном Крыму Россия построила для отдыха и туризма. Он в очередной раз нагло подчеркнул, что "Крым есть и навсегда останется российским".

"В дальнейшем Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы, поскольку иного просто не дано. А заявления "Бухарестской девятки" что-то сродни агонии, что-то из области фантастики. Крымский мост — мост жизни нашей с нашим Крымом", — подчеркнул парламентарий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз согласовал введение новых санкций против России из-за ситуации в Азовском море.