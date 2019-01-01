Евросоюз выделит Украине миллионы евро на борьбу с агрессией Россией в Азовском регионе

Евросоюз выделит Украине миллионы евро на борьбу с агрессией Россией в Азовском регионе

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, страдающих в результате российской агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Специальный проект: 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – уточнил Порошенко.

Украинский глава подчеркнул, что на каждой встрече с руководством ЕС обговаривается финансовая помощь для Украины, которая столкнулась с новой агрессией России уже в нейтральных водах Черного моря.

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжим наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – добавил Порошенко, отметив, что количество финансовых проектов ЕС для нашей страны будет расти, если Украина продолжит двигаться в европейском направлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, в которых предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине до 700 млн долларов — средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки.

Источник: Укрінформ Теги: Украина, Евросоюз, помощь, Азовское море, агрессия России против Украины, Петр Порошенко
Новости других СМИ
"Бухарестская девятка" приняла жесткую декларацию против России : появилась гневная реакция Москвы
"Бухарестская девятка" приняла жестку...
Курс валют на сегодня 3 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 3 марта - доллар не измен...
Россия потеряет доверие: в Германии ответили на заявление Москвы о транзите газа через Украину
Россия потеряет доверие: в Германии ответили на...
"Будет глобальный удар": Россия набросилась с громкими обвинениями на США
"Будет глобальный удар": Россия набро...
"Мы поможем Украине": власти США сообщили хорошие новости
"Мы поможем Украине": власти США сооб...
МинВОТ: российские чиновники не могут "поделить" между собой Донбасс - вспыхнул конфликт
МинВОТ: российские чиновники не могут "под...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи