Евросоюз выделит Украине миллионы евро на борьбу с агрессией России в Азовском регионе

Фото: flickr.com

Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, страдающих в результате российской агрессии.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Специальный проект: 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – уточнил Порошенко.

Украинский глава подчеркнул, что на каждой встрече с руководством ЕС обговаривается финансовая помощь для Украины, которая столкнулась с новой агрессией России уже в нейтральных водах Черного моря.

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжим наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – добавил Порошенко, отметив, что количество финансовых проектов ЕС для нашей страны будет расти, если Украина продолжит двигаться в европейском направлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, в которых предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине до 700 млн долларов — средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки.