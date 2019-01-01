Сергій Романюк (фото — кадр з фільму)

В Ивано-Франковске умер известный украинский актер Сергей Романюк. Народный артист Украины ушел из жизни в возрасте 65 лет.

О смерти Сергея Романюка сообщил в соцсети городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает ONLINE.UA.

Причины смерти Сергея Романюка не уточняются. Известно, что несколько дней назад на заседании городского совета режиссер Тарас Бенюк сообщал, что Сергей Данилович заболел.

Напомним, Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог. Его детство прошло в Новоград-Волынском Житомирской области. С 1972 года Сергей Данилович играл в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Его фильмография насчитывает более 40 фильмов. Своей главной ролью Романюк считал роль Митрополита Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".

Сергей Романюк также известен по ролям в сериалах «Роксолана», «Чорна Рада», «День народження буржуя-2 », «Мамай», «Возвращение Мухтара-2 ».

Следует отметить, что Сергей Романюк всегда отличался активной патриотической позицией. После начала вооруженной российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма он полностью отказался от ролей в российских сериалах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 февраля умер известный украинский композитор Левко Колодуб.