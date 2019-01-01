В Крыму российские силовики задержали архиепископа ПЦУ Климента: первые подробности

В Крыму российские силовики задержали архиепископа ПЦУ Климента: первые подробности

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Фото з відкритих джерел

В воскресенье, 3 марта, в оккупированном Симферополе задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, который сегодня должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону.

О задержании Климента сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ, передает ONLINE.UA.

Крымский активист, директор «Национального газетно-журнального издательства» Андрей Щекун также подтвердил задержание Климента. Он уточнил, что архиепископа задержали в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

"Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Прошу максимального распространения и помощи Владыке!", — написал Щекун в соцсети.

Российские силовики не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента. Связи с задержанным нет.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Климент предупреждал, что оккупанты Крыма будут жстко мстить ПЦУ, расположенной на полуострове.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, Климент, архиепископ, ПЦУ, задержание
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