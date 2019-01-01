Стало известно, как Россия планирует сорвать президентские выборы в Украине

Фото: wikipedia.org

Российские спецслужбы планируют завербовать жителей ОРДЛО для создания провокационных ситуаций на избирательных участках во время президентских выборов в Украине, который будут проходить 31 марта 2019 года.

Об этом сообщили экс-сотрудник Главного управления разведки Украины капитан первого ранга Юрий Смищук и и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник Вячеслав Протопопов в интервью Guildhall, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"По имеющейся информации российские кураторы и «квазиспецслужба» террористов “ЛНР” ведут подготовку группы провокаторов из числа граждан Украины, которые временно проживают на неподконтрольной территории и входят в агентурный аппарат «МГБ ЛНР». Их заданием будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, которые будут освещаться в СМИ и формировать впечатление якобы фальсификации, непрозрачности выборов, их незаконности и якобы нарушений прав переселенцев. Обязательными условиями является то, чтобы все вышеперечисленные факты и нарушения фиксировались представителями СМИ, были численными и охватывали большинство регионов Украины", — заявил Смищук.

Отмечается, что среди возможных вариантов рассматривается ситуацию с отказом предоставления права голоса по справкам переселенцев. Подобные провокации со стороны российских спецслужб планируются в Киеве и городах центральной части Украины.

Известно, что с провокаторами сейчас работают российские специалисты в сфере избирательного права и представители избирательных комиссий. Их учат правильно "трактовать" выявленные "нарушения" и освещать их в прессе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас сделал прогноз о планах Путина на президентских выборах в Украине.