Победим за два дня: Трамп выступил с громким заявлением

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Полное поражение террористов "исламского государства" произойдет в ближайшие пару дней, а не через два года, как ранее заявляли американские генералы.

Об этом уверенно заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Сегодня или завтра 100% халифата будут побеждены нами", — сказал Трамп.

Трамп рассказал, что в ходе визита в Ирак он пообщался с военнослужащими, которые заверили его, что террористов ИГ можно быстро победить, если выполнить атаки с множества точек.

"Если вы дадите разрешение, мы можем атаковать их сзади, со стороны, и с базы, на которой вы сейчас находитесь", — процитировал Трамп слова одного из военных.

Это не первое заяаление Трампа о победе над "исламским государством" за последние дни. 28 февраля, во время визита на Аляску, он говорил, что американские военные захватили все территории халифата в Сирии.

Как сообщал ONLINE.UA, в начале января 2019 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и союзники разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.