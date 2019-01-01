Решение можно изменить: в Украине сделали громкое заявление об участии в Евровидении 2019

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла преждевременное и поспешное решение о неучастии страны в Евровидении 2019. Это решение еще можно изменить, на этом есть уставные и законные возможности.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Прямого", сообщает ONLINE.UA.

"В условиях массовых отказов участников участвовать в Евровидении 2019, НОТУ приняло решение отказаться от участия вообще. Это решение преждевременное. Потому что еще есть время, чтобы принять решение относительно другого конкурсанта, по другому способу отбора или как угодно, и возможности для этого есть уставные и законные. То есть общественный вещатель может сам определять", — заявил Кириленко.

Он подчеркнул, что Национальный отбор участника на Евровидение 2019 не является безальтернативным варинатом выбора представителя Украины на песенный конкурс. По словам Кириленко, есть законные механизмы, которые предусмотрены и документами Европейского вещательного союза.

"Поскольку возможности такие есть, то и опции остаются на протяжении 10 дней. Но какое решение примет НОТУ и останется ли решение о неучастии окончательным – это открытый вопрос", — добавил Кириленко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса "Евровидение", надеется на участие представителя от Украины в конкурсе в следующем году. Именно такой была реакция EBU на решение НОТУ не участвовать в Евровидении 2019.