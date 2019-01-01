Задержание архиепископа ПЦУ Климента в Крыму: российские силовики озвучили причину

Задержание архиепископа ПЦУ Климента в Крыму: российские силовики озвучили причину

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Фото з відкритих джерел

Задержанного в оккупированном Крыму архиепископа Крымской епархии автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента обвинили в краже в церкви, из-за чего и было проведено его задержание.

Такую причину назвали российские силовики, которые сняли Климента с автобуса, на котором он должен был ехать в Ростов-на-Дону на суд украинского политзаключенного Павла Гриба, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Центр журналистских расследований.

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", — рассказал архиепископ представителям центра.

На задержание Климента уже отреагировала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Она сообщила, что пытается связаться с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", — подчеркнула Денисова.

Отмечается, что на данный момент архиепископ Климент находится в отделении полиции Центрального района Симферополя. Он ожидает адвокатов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в оккупированном Симферополе по неизвестным причинам задержали архиепископа ПЦУ Климента.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Крым, задержание, причина, силовики, ПЦУ, Климент
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